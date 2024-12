Ilfattoquotidiano.it - “L’avvocato di Kennedy Jr., che Trump vuole alla Sanità, ha chiesto di revocare il vaccino contro la poliomielite”

Robert F.Jr., candidatoguida del ministero della Salute americano per il secondo mandato diche sia il consigliere generale del Dipartimento della, visto che è già da tempo al suo fianco nella sua principale battaglia: quellai vaccini. E il New York Times avverte quali siano le loro intenzioni, messe nero su bianco:Aaron Siri ha infattiFda (Food and Drug Administration) dil’approvazione della, “che per decenni ha protetto milioni di persone da un virus che può causare paralisi o morte“, attraverso una petizione presentata al governo nel 2022. Se il Senato approvasse la nomina diJr., sarebbe proprio il nuovo segretario a supervisionare l’Fda, con la facoltà di intervenire nella revisione delle petizioni.