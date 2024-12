Anteprima24.it - La Magia Del Natale al Gesualdo con “Lo Schiaccianoci Del Roma City Ballet Company”

Tempo di lettura: 2 minutiÈ ilto classico diper antonomasia. Quello più rappresentato al mondo. Una storia senza tempo che ha incantato generazioni di bambini e di adulti attraverso il racconto di Hoffmann, ripreso da Dumas, musicato da Ciajkovskij e coreografato da PetipaMartedì 17 dicembre, alle ore 21, il Teatro Carloapre il sipario su “Lo”, proposto al pubblico avellinese nella sua versione originale, con la regia e le coreografie di Luciano Cannito per una grande produzione targata Fabrizio di Fiore Entertainment e interpretata dal corpo di ballo delLa magica Notte di, l’arrivo dei doni, il valzer dei fiocchi di neve, il Castello magico e il Regno dei Dolciumi, il valzer dei fiori, rivivranno sul palco del “” nella su versione più coreografica insieme ai personaggi di, Clara e Fritz, al Re Topo e alla Fata Confetto e il misterioso Drosselmeyer che avrà un ruolo determinante e sarà interpretato dal grande danzatore caratterista, primo ballerino del Teatro dell’Opera di, Manuel Paruccini, che scorge in Clara la purezza infantile e decide di regalarle nella notte diun sogno meraviglioso nel mondo delle favoleGuidata dal Principee dalla Fata Confetto, Clara si troverà catapultata in un regno fatato di giocattoli che diventano figure animate, principi e principesse che si muoveranno indossando i costumi creati da Giusi Giustino sulle scene disegnate da Italo GrassiAccanto al Corpo di Ballo e ai danzatori solisti di, il pubblico potrà applaudire due coppie di primi ballerini ospiti nei ruoli del Principee della Fata Confetto.