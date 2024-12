Lanazione.it - Il Consiglio regionale della Toscana premia la tennista Margherita Ferretti

Firenze, 13 dicembre 2024 - Una targa aper avere portato laal vertice del tennis giovanile. E' il riconoscimento consegnato oggi dal presidente delAntonio Mazzeo alla giovane promessa dello sport. "Il tuo talento, il tuo impegno e la tua passione sono un esempio per tante ragazze e ragazzi". Si legge nella motivazione del riconoscimento. Ladi Chiusi (Siena) è stata grande protagonista a Torino, dove, durante le Atp Finals, ha vinto il torneo Junior Next Gen nella categoria Under 14, battendo in finale Virginia Zema in due set. A proporre il premio all'Ufficio di presidenza il vicepresidente dell'Assemblea legislativa Stefano Scaramelli presente alla cerimonia con la vicesindaca di Chiusi Valentina Frullini, i genitori diLeonardoe Claudia Scattino e il maestro di tennis Diego Carlos Alvarez.