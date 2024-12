Donnapop.it - Flavia Vento fa una rivelazione su Mammucari e lascia tutti senza parole: «Ecco perché ce l’ha con me»

Leggi su Donnapop.it

è tornata a far parlare di sé, ma questa volta non solo per la sua personalità, ma anche per unache hato. Il motivo? Una battuta di Teodurante l’intervista a Belve, in cui, rispondendo a Francesca Fagnani, ha ironizzato dicendo: «Ma io queste cose non le ho mai dette, ma non sono, ma che mi stai a raccontare le barzellette?».La frase non è affatto piaciuta alla diretta interessata, che ha confessato di essere così offesa da star valutando seriamente di querelarlo. Laè avvenuta in occasione dell’ultima registrazione di Storie di Donne al Bivio, una puntata che andrà in onda su Rai 2 il prossimo 18 dicembre.La questione è esplosa sui social, doveha scritto: «Scusa Teo, ma in che senso hai detto ieri a Belve io non sono mica?».