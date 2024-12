Imiglioridififa.com - FC 25, Fai questo obiettivo per ricevere (anche) EVO Gratis

Leggi su Imiglioridififa.com

Metti alla prova le tue EVO in questa Amichevole Ultimate Team Live! Premi non scambiabili.Prova Amazon Primeper 30 giorni!Fuoriclasse EVONumero di incarichi da completare: 7Premi finale: 1x 86+ x3 Rare Gold Players Pack Non scambiab.Termina il 23 dicembre Pallonetti da fuoriclasseSegna 1 gol su pallonetto in Amichevoli Ultimate Team Live: Fuoriclasse EVO per ottenere un consumabile EVO stile di gioco+ Pallonetto per un oggetto giocatore con valutazione TOT 87 o inferiore, fino a un massimo di 1 stile di gioco+.Segnane 12Segna 12 gol in Amichevoli Ultimate Team Live: Fuoriclasse EVO.Premio: 1x 84+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab. + 1000 SPGiocane 3Gioca 3 partite in Amichevoli Ultimate Team Live: Fuoriclasse EVO.Premio: 1x 1 Di 3 Giocatori Oro Rari 83+Giocane 6Gioca 6 partite in Amichevoli Ultimate Team Live: Fuoriclasse EVO.