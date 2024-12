Ilgiorno.it - Edilizia pubblica: piano di rientro per le morosità

Ammontano a 20mila euro le somme incassate nell’annualità per appianare le controversie economiche attraverso ildida parte degli aventi diritto al servizio abitativo pubblico, concordato con il Comune per annullare lasu gli affitti accumulate con media di 55mila euro all’anno dal 2016 al 2020. Cala dunque il debito verso il Comune, 20 le famiglie interessate a sanare arretrati sui pagamenti dell’affitto da versare all’ente, il recupero di quanto dovuto all’ente è stato da subito una battaglia aperta da parte dell’amministrazione comunale all’indomani del cambio esecutivo politico alla guida della città nell’ottobre 2021. "Il dialogo continuo con gli inquilini delle abitazioni comunali - così Andrea Savino (nella foto) vicesindaco e assessore ai Servizi abitativi pubblici - ha aperto alle soluzioni auspicate per mettere ordine sulla questioneaffitti delle case comunali.