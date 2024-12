Quifinanza.it - Ddl Concorrenza, Ncc e buoni pasto sotto la lente. Nuovi limiti ai pedaggi

Il Senato dice sì al disegno di leggecon 77 voti a favore e 40 contrari. Un via libera che spiana la strada a una serie di interventi mirati alla modernizzazione del Paese, nel rispetto delle direttrici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Vediamo le principali novità.Startup: nuove regole del gioco e incentivi più ricchiPer il mondo delle startup arriva una rivoluzione normativa. Per mantenere lo status di impresa innovativa, bisognerà soddisfare almeno uno dei seicriteri, tra cui un aumento delle spese in ricerca, collaborazioni con enti pubblici o un incremento significativo dei ricavi. E dal 2025, investire in startup diventerà ancora più vantaggioso grazie a una detrazione Irpef potenziata al 65%.La normativa cambia le regole per i fondi pensione e le casse previdenziali private: per continuare a godere di un vantaggio fiscale importante, ossia l’esenzione sulle tasse legate ai guadagni derivanti dagli investimenti (capital gain), questi enti dovranno destinare ogni anno una percentuale crescente dei loro fondi verso investimenti in venture capital, cioè nel finanziamento di imprese innovative e ad alto potenziale di crescita.