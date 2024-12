Quotidiano.net - Alla scoperta di Virgilio. Il Museo di Mantova onora il suo poeta

Il Comune di, in collaborazione con la Scuola Holden, nella cornice del palazzo Podestà ha inaugurato una spazio culturale e innovativo dedicato allatino, nato a. Ilpresenta otto sale (Foyer, Incipit, Bucoliche, Georgiche, Intermezzo, Eneide, Leggenda di, Gran Finale) su due livelli con instzioni sonore e multisensoriali che, come singoli capitoli di una storia, accompagnano e immergono i visitatori nella vita e nella scrittura dell’autore, nella sua sensibilità e nelle sue idee, nella sua epoca, ma anche nella nostra. Il percorso museale non si accontenta dello spazio fisico, ma è sviluppato anche un ambiente digitale ad hoc, tramite l’appe i due percorsi interattivi MyGlocal. L’app permette di decidere quali storie e quali informazioni approfondire.