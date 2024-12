Justcalcio.com - Moise Kean, il “prescelto” che puntava a diventare una star mondiale e che ha quasi firmato per l’Atlético, pubblica un album rap

2024-12-12 11:49:22 Calcio italiano:ha debuttato nel 2016 con la Juventus a soli 16 annidiventando il primo giocatore nato negli anni 2000 a giocare in Serie A dall’Italia.La sua affermazione è stata fulminea e l’attaccante italiano punta auna grande stella del calcioMadrid ha escluso la firma diLuide Madrid ha deciso di non ingaggiaredopo che l’attaccante italiano non ha superato la visita medica.David Medina conferma che l’infortunio del giocatore rende il suo inserimento irrealizzabile.Otto anni dopo il suo debuttogioca per la Fiorentinadopo essere passati senza riuscirvi del tutto Juve, Hellas VeronaEverton e PSG.Alla Fiorentina il nazionaleconferma le sue qualità di calciatore (9 gol in 13 partite).