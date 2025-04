Metropolitanmagazine.it - The Elder Scrolls Online Direct 2025: ecco tutte le novità

Abbiamo avuto la possibilità di seguire in anteprima ildedicato a The. Parliamo insieme delleche ci sono state mostrate!Sono passati più di dieci anni dalla nascita di Thee il team di sviluppo ha continuato, anno dopo anno, a sviluppare storie sempre nuove da farci giocare.Da un po’ di tempo a questa parte il nuovo obiettivo è quello di integrare al racconto nuove idee e meccaniche di gameplay, che verranno rilasciate con intervalli più dilatati rispetto al solito, per dare agli sviluppatori il tempo di perfezionare e mettere a puntoleche andranno ad aggiungersi al titolo Bethesda.Al centro dei cambiamenti saranno sempre i giocatori e il loro senso di appartenenza a Tamriel e al gioco stesso.Riscopriamo Cyrodiil ChampionsE’ Rich Lambert, storico gameor di TESO, a introdurci nuovamente al progetto Cyrodiil Champions.