Tiro con l’arco CdM Auburndale | eliminate le squadre azzurre dell’olimpico

Giornata poco fortunata per ledelolimpico nella prima tappa di Coppa del Mondo diconad, in Florida. Sia la formazione femminile che quella maschile hanno infatti visto fermarsi il proprio cammino agli ottavi di finale, battute rispettivamente da Francia e Taipei. Nella serata italiana di oggi, però, l’attenzione si sposta sulla divisione compound, con le eliminatorie individuali: l’Italia proverà a cavalcare l’entusiasmo delle ottime prestazioni di ieri, che hanno visto entrambe lequalificate per le finali per la vittoria, in programma sabato.(240804) — PARIS, Aug. 4, 2024 (Xinhua) — Mauro Nespoli of Italy competes during the men’s individual 1/8 elimination round of archery between Mauro Nespoli of Italy and Eric Peters of Canada at the Paris 2024 Olympic Games in Paris, France, Aug.