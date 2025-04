Pagelle Bodo Glimt-Lazio 2-0 | Mandas fenomenale Guendouzi unico sufficiente tra i giocatori di movimento

Lazio soffre il sintetico norvegese e perde 2-0 contro il Bodo Glimt nell’andata dei quarti di finale di Europa League. All’Aspmyra è una doppietta di Saltnes a complicare i piani dei biancocelesti, chiamati alla rimonta nel proprio stadio, l’Olimpico, giovedì prossimo. Il migliore in campo è Mandas, che con una serie di parate decisive evita un punteggio più pesante. Bene Guendouzi, unico sufficiente tra i giocatori di movimento.Pagelle LazioMandas 7.5Pronti, via e nega subito il gol ad Hauge con un grande intervento in tuffo. Evita il 3-0 in due occasioni nel secondo tempo. Il migliore in campo di una partita che, senza di lui, poteva finire malissimoMarusic 5Pericoloso di testa nel finale di primo tempo. Nell’azione del secondo gol doveva decidere cosa fare: se lasciare Saltnes in fuorigioco o chiudere la diagonale difensiva. Leggi su Sportface.it Lasoffre il sintetico norvegese e perde 2-0 contro ilnell’andata dei quarti di finale di Europa League. All’Aspmyra è una doppietta di Saltnes a complicare i piani dei biancocelesti, chiamati alla rimonta nel proprio stadio, l’Olimpico, giovedì prossimo. Il migliore in campo è, che con una serie di parate decisive evita un punteggio più pesante. Benetra idi7.5Pronti, via e nega subito il gol ad Hauge con un grande intervento in tuffo. Evita il 3-0 in due occasioni nel secondo tempo. Il migliore in campo di una partita che, senza di lui, poteva finire malissimoMarusic 5Pericoloso di testa nel finale di primo tempo. Nell’azione del secondo gol doveva decidere cosa fare: se lasciare Saltnes in fuorigioco o chiudere la diagonale difensiva.

