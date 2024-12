Ilgiorno.it - L’arte del SaporFare. Chef e sommelier speciali. La Fondazione Tavecchio e il “menu“ dell’inclusione

Il sogno è diventato realtà. Laavrà il suo Centro polifunzionale. E sarà unico nel suo genere. L’associazione monzese - impegnata da 26 anni in progetti inclusivi di formazione e sport per persone diversamente abili -, ha ottenuto il permesso di costruire da parte del Comune di Monza e ieri in Municipio è arrivata la stretta di mano tra il presidente e fondatore dell’associazione, Alessio, e il primo cittadino, Paolo Pilotto. La nuova struttura sorgerà all’interno dell’Agriparco “Accolti e Raccolti“ di via Papini (area agricola di 12mila metri quadrati) e includerà una scuola di cucina, laboratori formativi e creativi (di lavorazione di frutta e verdura, pastificio e produzione agroalimentare), una wine-school (all’Agriparco si producono 500 bottiglie all’anno di Autari, primo vino prodotto a Monza), una sala polivalente per eventi e un ristorante aperto al pubblico.