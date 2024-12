Ilrestodelcarlino.it - La storia natalizia della maxi vincita. L’impiegata baciata dalla fortuna: "Quei numeri li ho avuti in sogno"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Villa Fastiggi si sogna. C’è chi lo fa con centomila euro in tasca e chi invece sperando che il prossimoto possa essere lui (o lei) stesso. Sì, perché tutti si sono idenficati con la 47enne del posto che ha vinto 100 mila euro giocandone cinque: ricordate la notizia uscita martedì? Bene, ecco nel dettaglio il racconto di una bella favola pre. Mattina di lunedì, inizia un’altra settimana di lavoro. Una signora di 47 anni di Villa Fastiggi riceva una chiamata dal suo datore di lavoro dove è impiegata, il quale le dice che quella mattina apriranno più tardi, per cui se la può prendere con comodo. Un buon motivo per bersi un buon caffé con cornetto, come da consuetudine, al bar tabaccheria "Mi Vida" di Giorgio Cesaretti, in StradaFabbreccia a Villa Fastiggi. La titolare, Francesca Cesaretti, è amicasignora la quale approfitta di questo inatteso momento libero per liberarsi da une acchiapparne un altro.