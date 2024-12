Anteprima24.it - Il Maestro Del Donno, parla la figlia: “Mio padre, celebrato nel mondo e trascurato a Benevento”

Tempo di lettura: 6 minutiRiceviamo e pubblichiamo la lettera aperta a firma di Annarita Del. Un amaro sfogo per capire come sia possibile che manchi il giusto riconoscimento nei confronti del, ilAntonio Del, nella sua terra natale a differenza di quanto accade nel.Mi chiamo Annarita DeldelAntonio Del. Queste parole sono scritte in prima persona, a titolo strettamente personale, senza aver condiviso il mio pensiero con alcun membro della mia famiglia. Nonostante il tono rispettoso che intendo mantenere, non posso nascondere la mia profonda delusione e sincero rammarico per l’indifferenza che sembra circondare la figura di mio, un artista riconosciuto ea livello mondiale, ma inspiegabilmentenella sua stessa terra natale.