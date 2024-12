Lapresse.it - Fs, piano strategico da 100 miliardi. Recupero puntualità per oltre 50 mila treni l’anno

Leggi su Lapresse.it

Il2025-2029 del Gruppo Fs, presentato oggi a Roma, si articola in otto linee guida fondamentali, a partire dall’impegno a potenziare le infrastrutture del Paese. L’obiettivo è estendere le linee ferroviarie ad Alta Velocità per collegare aree finora non servite, incrementando del 30% la popolazione raggiunta dal sistema AV in Italia. Ilpunta a trasformare Fs in un riferimento di eccellenza, raggiungendo la migliore performance di sempre. Tra gli obiettivi principali figurano il miglioramento dellaper50al, un’esperienza di viaggio personalizzata, l’incremento della soddisfazione dei passeggeri e un’espansione internazionale con un aumento del 40% del volume dei passeggeri e una riduzione del 5% dei costi operativi, grazie anche a significativi investimenti.