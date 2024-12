Anteprima24.it - FOTO/ Il Natale della Fondazione ANFFAS, grande successo per la raccolta fondi

Tempo di lettura: 3 minutiper laorganizzata dallaSalerno “Giovanni Caressa” con uno scopo nobile disolidarietà, quello di creare una stanza multisensoriale progettata per il benesserepersona e costruita per offrire esperienza multisensoriale tramite l’utilizzo di luci soffuse, suoni armoniosi, profumi, fragranze delicate e giochi di colore che si intrecciano per dare vita a un’esperienza che accarezza e stimola i 5 sensi.Sono state raccolte donazioni pari a 9100 euro grazie alla generosità di 180 ospiti che ieri sera hanno preso parte alla “Cena di” alla riscoperta dei cinque sensi, che si è svolta al Lloyd’s Baia a Vietri sul Mare (Sa), grazie alla sensibilità e generosità di quanti hanno subito condiviso il progetto, con in prima linea Maria Marinelli, main partner dell’evento con la“Giuseppe Marinelli”, che ha spalancato le portestruttura ricettiva esala ristorante per lo svolgimento dell’evento.