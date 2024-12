Sport.quotidiano.net - Europa League, chance Roma. Baroni sfida Farioli

Ha fretta di risalire la china anche in, ladi Ranieri. Il pari col Tottenham ha dato un boost di autostima, ma i giallorossi sono comunque 21esimi a quota sei punti, e c’è da correre per assicurarsi il pass per gli ottavi. All’Olimpico (18.45, diretta Sky ) contro il Braga, che è un punto più su, non c’è sold out, ma sono attesi comunque circa 55.000 spettatori. Turno di riposo per Hummels in difesa, con Hermoso che dovrebbe prendere il suo posto nel reparto completato da Mancini e Ndicka. A sinistra è ballottaggio tra Angelino e Zalewski. In attacco si rivede Dovbyk (nella foto), mentre Dybala potrebbe riposare. Saelemaekers è sicuro di una maglia, l’altra se la giocano El Shaarawy, Pellegrini e Soulè. La Lazio diin volo costante prova a riprendersi la vetta dopo il pari col Ludogorets.