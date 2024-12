Ilrestodelcarlino.it - Calcio e affari, la legge della terza maglia

Osservando una partita dia volte non si riconosce la squadrapropria città in quanto indossa maglie di fantasie diverse per non essere confusa con l'avversaria. Recentemente abbiamo visto il Bologna in una montatura rossa a zig zag e ghirigori, più adatta a delle soubrette che non a degli atleti. Speriamo che ilrimanga solo uno sport e non un mezzo per fare lucroso esibizionismo. Atleti vestiti da soubrette non creano emozioni, ma diminuiscono la voglia di andare allo stadio. Dionigi Ruggeri Risponde Beppe Boni I puristi sbuffano e arricciano il naso, i collezionisti si fregano le mani soddisfatti, le società fannocol merchandising. La( o quarta)che ormai è diventata una imperativo categorico per tutte le società di. La seconda è necessaria per differenziarsi eventualmente dalla squadra di casa quando si va in trasferta, larisponde ad esigenze di marketing.