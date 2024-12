Sport.quotidiano.net - Bologna, è un punto esclamativo. Resiste nelle fiamme del Da Luz. I rossoblù creano, Dallinga spreca. E il sogno Champions scivola via

dall’inviato Aveva chiesto ai suoi ragazzi un regalo di compleanno. Ecco, il pari con il Benfica non sarà uno di quei pacchi scintillanti, con il fiocco grande, ma dentro Vincenzo Italiano ci ritrova tante certezze. Lisbona conferma che la prestazione gigantesca di Torino non è stata un caso e che questoè una squadra vera, forgiata nello spirito guerriero del suo allenatore e capace di non sfigurare su palcoscenici così nobili. E’ unstorico, quello del Da Luz, ma che difficilmente riscriverà la storia di unache non ha mai riservato un posto in prima fila al. Semmai resta ancora un ultimo posto sul treno per i playoff, ma adesso dista 6 lunghezze (Dinamo Zagabrai, Psv e City a 8) e a due giornate dal termine, i, con due punticini tra le mani, possono giusto sperarecongiunzioni astrali.