.com - Basket Serie B Interregionale / La Goldengas Senigallia cede nel finale a Civitanova 57-52

Leggi su .com

I biancorossi a lungo superiori ma la seconda parte di gara a livello offensivo è un disastro: decide Fofana, 12 Dicembre 2024 – Altra sconfitta per lache getta al vento un’occasione anell’infrasettimanale perdendo una partita a lungo condotta 57-52.Davanti a pochi intimi,conduce sin da subito, in particolare gioca un buonissimo secondo quarto dove sembra averne di più della squadra di casa, col solito ottimo Clementi e Soviero al debutto a colmare almeno in parte le assenze di Druda e dei fratelli Sablich (per Giovanni campionato finito, per Pietro se ne riparla a gennaio): il 27-36 del riposo lungo è persino stretto visto che i locali trovano, come già nel primo quarto, un canestro pesante a fil di sirena della frazione.Laperò nella seconda parte di gara è diversa e decisamente peggiore: difficoltà enormi in attacco, con Clementi che ha meno chance di trovare il canestro e Giampieri che continua invece a non segnare (0/10 dal campo) mentre anche Landoni sbaglia un paio di appoggi che gridano vendetta.