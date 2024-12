Bari insegue e minaccia l’ex nonostante il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico | arrestato

Leggi su Dayitalianews.com

Solo pochi giorni fa a Giussano un uomo, ai domiciliari, ha approfittato di un permesso in uscita per pugnalare la sua ex nel parcheggio di un supermercato, che già aveva aggredito in precedenza. Qualcosa di molto simile è successo a Monopoli, dove un 47enneildialla sua ex e il, misure prese per le accuse di maltrattamenti e atti persecutori rivolte nei suoi confronti, ha continuato a inseguire ere la sua ex fidanzata.Le indagini dei carabinieriI carabinieri, consultando l’alert delapplicato alla vittima e quello applicato alconvivente, hanno scoperto che l’uomo lo scorso 6 dicembre ha iniziato a pedinare la donna anche a distanza ravvicinata per le strade di Monopoli, arrivando arla con gesti piuttosto eloquenti.