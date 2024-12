Lanazione.it - Strage al deposito Eni di Calenzano: manifestazioni sindacali per la sicurezza sul lavoro

Tre, un solo dolore. Sono i presidi organizzati dopo ladelEni di. A partire da quello andato in scena ieri davanti alla raffineria Eni di Livorno che, alfiorentino, è 'allacciata' attraverso due oleodotti lunghi più di 80 chilometri che pompano idrocarburi verso l'interno della Toscana, fino aldi stoccaggio di. In 500 si sono trovati ieri davanti ai cancelli della raffineria per due ore di assemblea indetta da Fim Fiom Uilm di Livorno. "Lo sgomento è per quei lavoratori e per le loro famiglie - spiegano i sindacati - e questa è una guerra silenziosa che sembra non finire mai e suscita interesse sempre solo dopo tragedie come questa. La rabbia perché non si può morire lavorando". Oggi davanti alla raffineria ci sarà il bis, stavolta con due ore di assemblea dei chimici.