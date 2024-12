Roma 46 rinvii a giudizio per reati legati al settore NCC

Leggi su Ilfaroonline.it

, 11 dicembre 2024 – Si è svolta oggi presso il Tribunale penale dil’udienza che ha portato al rinvio adi 46 persone, su un totale di 52 imputati, per associazione a delinquere e altrialla contraffazione e alla vendita di falsi titoli per NCC (noleggio con conducente). La prossima udienza è fissata per il 25 febbraio 2025.La protesta contro il registro elettronico RENTDomani, una parte minoritaria dei noleggiatori manifesterà contro l’introduzione del registro elettronico nazionale (RENT), un sistema pensato per censire le licenze TAXI e NCC. Secondo gli oppositori, il registro rappresenterebbe un ostacolo, ma i sostenitori sottolineano che tale strumento avrebbe potuto prevenire le irregolarità emerse nell’udienza odierna.Le dichiarazioni dell’ANAR e le critiche politicheChristopher De Marchis, Vice Presidente dell’ANAR, ha commentato duramente:“I noleggiatori che operano regolarmente attendono da anni i decreti attuativi per il ripristino delle regole nel loro processo di digitalizzazione e progresso.