Ilgiorno.it - Revolving card: il pericolo nascosto dei prestiti disinvolti degli istituti finanziari

Leggi su Ilgiorno.it

Glitendono a erogarein maniera molto disinvolta. Questo contribuisce a far "deragliare" situazioni economiche già precarie. Tuttavia, vi è un caso in cui promuovono una modalità di credito veramente tossica: le. Lesono carte di credito che beneficiano di un fido, permettendo acquisti fino al plafond previsto per poi saldare mensilmente a rate quanto speso. Questo strumento è estremamente insidioso per due motivi principali. Il primo motivo riguarda gli interessi elevati connessi a un fido, che possono arrivare fino al 20%. Ciò significa che un acquisto di 100 euro può costare 120 euro. Il secondo motivo è di natura psicologica: ledanno l'illusione di una possibilità di spesa illimitata, portando a un uso scorretto per coprire la spesa corrente, che tende a uscire fuori controllo e ad accumulare interessi.