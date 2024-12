Lanazione.it - Quasi 80 stipendi per comprare casa, prezzi bassi ma anche le paghe

Arezzo, 11 dicembre 2024 – Perad Arezzo servono 78 mensilità, cioè sei anni e mezzo di lavoro. In città occorre lavorareun anno in più di quanto occorra farlo in media nel paese dove servono circa 69 buste paga. A tirare fuori il data è l’indagine del Sole 24Ore che ha messo insieme la distanza tra le quotazioni immobiliari e i salari degli italiani. Il caso Aretino si spiega molto facilmente: ad Arezzo idegli immobili residenziali sonoma allo stesso modo sonogli. Ed è per questo che occorre qualcheo extra per fare il grande acquisto. Fatto sta che comunque sia il rapporto tra il prezzo delle case e quello deglidiminuisce andando quindi incontro alle esigenze degli acquirenti. Nel dettaglio, va ricordato che idegli immobili ad Arezzo sono i piùdella Toscana, secondi forse solo a Pistoia (dipende un po’ da alcuni fattori).