Tpi.it - Politico.Eu incorona Meloni: “È la persona più potente d’Europa”. Ma ecco perché non è una buona notizia per l’Italia (né per l’Ue)

La prestigiosa testata internazionale.EuGiorgiacome “più” per il 2025 e la definisce “uomo forte”, sottolineando la sua pretesa di usare per sé la forma al maschile “il presidente del Consiglio”.“Chi chiami se vuoi parlare con l’Europa? Se sei Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo e consigliere chiave del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, il numero da chiamare è quello di Giorgia”, scrive il giornale online edito dal colosso tedesco dell’editoria Springer.L’investitura di.Eu è stata accolta con soddisfazione da Fratelli d’Italia. Il partito della premier commenta lasui social così: “Un ponte tra gli Usa e una nuova Europa. Una leadership forte, autorevole e competente. Un orgoglio per: grazie Presidente, avanti a testa alta”.