Medicina si illumina per le festività natalizie | eventi concerti e attrazioni imperdibili

si prepara allecon un ricco calendario diorganizzati da Pro Loco in collaborazione con le numerose associazioni presenti sul territorio. La città sarà immersa in una magica atmosfera natalizia con la tradizionale accensione delle luminarie e dell’albero, una pista di pattinaggio sul ghiaccio, un giardino scintillante e incantato, i presepi nel centro storico e nelle frazioni, laboratori e letture per bambini nella biblioteca,, spettacoli, Babbi Natale in bici e tante altre iniziative. Una dellepreferite è la pista di pattinaggio sul ghiaccio, in via Oberdan, che sarà aperta tutti i giorni fino al 12 gennaio (feriali dalle 14,30 alle 24; festivi e prefestivi dalle 10 alle 24). L’accesso al Giardino di Natale, in via Oberdan, è gratuito e il pubblico potrà visitarlo tutti i giorni per scattare anche delle foto ricordo nella scintillante ambientazione natalizia.