Romadailynews.it - Komen Italia: da giovedì 12 dicembre a Palazzo Bonaparte a Roma il racconto fotografico della seconda edizione del progetto “MetaDINAMICHE – PERcorsi di benESSERE”

DISARÀ INAUGURATO AGRAZIE ALL’OSPITALITÀ DI ARTHEMISIAILDELPROMOSSODAL CENTROPER I TRATTAMENTI INTEGRATI IN ONCOLOGIA Gli scatti di Emanuela Vh Bonetti raccontano il cammino immersivo tra natura e spirito di nove donne con tumore metastatico accompagnate da operatori specializzati in terapie integrate Nove donne sono le protagonistedeldi”: 5 giorni di cammino svoltosi lo scorso ottobre lungo la Majella tra natura e pratiche olistiche per il recupero delpsicofisico delle pazienti metastatiche, con il supporto di operatori specializzati in terapie integrate. Fra le partecipanti anche Emanuela Vh Bonetti, fotografa professionista autrice deldel viaggio immersivo tra natura e spirito che sarà presentato domani12ed esposto fino a domenica 15, grazie alla generosa ospitalità di Arthemisia, leader a livello nazionale nella produzione ed organizzazione di esposizioni di natura artistica e culturale, ma soprattutto da tanti anni al fianco di, che oltre ad aver messo a disposizione gli spazi per questa mostra, offrirà ai partecipanti per il giorno dell’inaugurazione, una visita guidata esclusiva alla mostra “BOTERO”.