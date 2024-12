Ilrestodelcarlino.it - Jesi, al teatro Moriconi sabato c'è 'A Toys Orchestra'

(Ancona), 11 dicembre 2024 – Appuntamento(ore 21) alValeriaper una tappa della rassegna Klang. Altri suoni, altri spazi. Protagonista della serata è il gruppo A, punto di riferimento del panorama musicale indipendente. Il concerto sarà aperto da And the bear, progetto solista di Alexandre Manuel, polistrumentista francese con base nelle Marche. Dopo un'estate intensa che ha visto Acalcare i palchi dei principali festival italiani, riprende il tour di presentazione del nuovo album Midnight Again. I concerti di Asono un’esperienza immersiva nella quale energia travolgente si fonde con una ricca trama di influenze musicali, trasportando il pubblico in un viaggio sonoro sempre differente. Elemento distintivo è l'interazione tra i membri del gruppo, che alternandosi continuamente tra i vari strumenti, dimostrano versatilità e un profondo legame artistico.