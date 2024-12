Sport.quotidiano.net - Il Gran Galà del Tennis Romagnolo. Premiato il Circolo Tennis Zavaglia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nell’anno migliore di sempre per ilitaliano è andata in scena unade edizione deldel. Nella stagione nella quale sono arrivati risultati didissimo rilievo anche per il, che con Sara Errani ha vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi e con la stessa Errani, Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto ha trionfato in Billie Jean King Cup (poi la Davis di Sinner e soci), è andato in scena ilde appuntamento con ildel, una notte dedicata al, una serata con i premi Net-Gen.it alle eccellenze del movimento e premi speciali alle hit della stagione, tenutasi al Frontemare a Miramare di Rimini. I premiati per la provincia di Ravenna sono stati la Polisportiva 2000 Cervia per l’esordio nell’Itf Men’s Future, ilClub Faenza per l’organizzazione dei campionati italiani Under 13, ilper la promozione e partecipazione alla A2, il Ten Sport Center di Cervia per lo sviluppo del settore tecnico e il Mi.