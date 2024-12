Metropolitanmagazine.it - Giovanni Pernice, la verità su Amanda Abbington: “Quel modo rozzo era alla base del nostro rapporto”

La partecipazione dia Strictly Come Dancing, versione britannica del“Bndo Con Le Stelle”, in coppia conè stata segnata dalle accuse di molestie e bullismo nei confronti del ballerino.Oggi il maestro di danza insieme a Bianca Guaccero sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda dalle 14.00 su Raiuno. Durante la partecipazione all’ultima edizione dello show UK, vinta da un’altra conoscenza del programma di Milly Carlucci, Vito Coppola, suera arrivata una spada di Damocle sferrata dsua partner sul dancefloor,che lo accusava di essere meschino e crudele, portandola a sporgere denuncia: “Ho trovato il comportamento diinutile, meschino e crudele. Non potevo stare seduta e fargli fare tutto questo. Ci ho pensato a lungo prima di sporgere denuncia.