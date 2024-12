Ilnapolista.it - Farioli: «Sono malato di tattica, ma mi rendo conto di quanto importante sia la gestione delle risorse umane»

Repubblica ha intervistato Francesco, il tecnico italiano dell‘Ajax che sfiderà domani la Lazio di Baroni.Serve un tocco di italianismo?«Qui entriamo nel campo degli stereotipi.di? Sì. Speculatore? No. La definizione di italianista mi sfugge. E penso al ruolo con una visione un po’ più ampia».Leggi anche: L’Ajax diè già preoccupante? Se lo chiede anche il tecnico: «Sì e no, c’è tanto lavoro da fare»Vale a dire?«Prima andavo ai colloqui e per il 95% parlavo die metodologie di allenamento, oggi midisia la. L’allenatore è l’ingranaggio centrale, collega giocatori, personale, dirigenti e rappresenta il club davanti ai tifosi: è un facilitatore di processi, deve centralizzare le informazioni e delegare le competenze».