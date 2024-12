Ilveggente.it - Borussia Dortmund-Barcellona, Champions League: formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la sesta giornata della nuova. Dove vederla in tv, streaming,Se da ormai diverse settimane ilha capito che nemmeno quest’anno riuscirà a tenere testa al Bayern Monaco per la vittoria finale del campionato, dall’altro lato ilè sì primo in classifica nella Liga ma il Real Madrid ha sfruttato un paio di passi falsi portandosi a meno due punti e soprattutto con una partita ancora da recuperare. Ipoteticamente, quindi, gli uomini di Flick sono secondi. E questo non è il massimo per una formazione come quella catalana.(Lapresse) – Ilveggente.itDetto questo, qui parliamo die le duenon si affrontano dal 2019: in totale sono 4 gli scontri tra i tedeschi e gli spagnoli e mai i gialloneri di Germania sono riusciti a vincere.