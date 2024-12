.com - Annalisa live nei palasport nel 2025, fuori una nuova versione dell’ultimo album

conclude la fortunata parentesi inaugurata con l’E poi siamo finiti nel vortice con un’edizione speciale e annuncia il ritornonei palazzettiEsce venerdì 13 dicembre E Poi Siamo Finiti Nel Vortice: The Black Box, un’edizione speciale, in tiratura limitata e numerata, che celebra l’certificato Doppio Platino che ha portatoai vertici delle classifiche. Al suo interno (in preorder da oggi per Warner Music Italy), non solo l’nella suaoriginale in vinile picture disc, ma anche sei unici 45 giri celebrativi delle canzoni che sono state tappe fondamentali del percorso della cantautrice, dalla quadrilogia Bellissima / Mon Amour / Ragazza Sola / Sinceramente, anche in versioni speciali, passando per Euforia, e la cover Sweet Dreams in un’ineditasolista.