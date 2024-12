Inter-news.it - Acerbi, cosa si nasconde realmente dietro il suo problema? Facciamo chiarezza

Il caso legato a Francescosta destando più di qualche interrogativo tra tifosi e addetti ai lavori. Il difensore centrale, pedina fondamentale nella retroguardia dell’Inter, non sarà disponibile neanche per il prossimo match di campionato contro la Lazio, così come annunciato da Simone Inzaghi dopo la sconfitta contro il Bayer Leverkusen.ANCORA ASSENTE – Dopo Bayer Leverkusen-Inter, Simone Inzaghi ha confermato al termine della partita di Champions League contro il Bayer Leverkusen che Francesconon sarà tra i convocati lunedì prossimo contro la Lazio. Il protrarsi dell’assenza del difensore sta assumendo contorni insoliti. Secondo quanto trapela, il giocatore avrebbe accusato un lieve peggioramento delle sue condizioni fisiche, tale da dilatare significativamente i tempi di recupero previsti inizialmente.