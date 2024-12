Top Gun | Maverick tutto quel che c’è da sapere sul film con Tom Cruise

Leggi su Cinefilos.it

Top Gun:che c’è dasulcon TomConsiderato ancora oggi uno dei grandi classici degli anni Ottanta, Top Gun ha rappresentato una vera e propria svolta per il cinema statunitense, coniugando sentimento e patriottismo. Diretto nel 1986 da Tony Scott, fratello di Ridley, ilprese infatti spunto dalla cultura politica di quegli anni, dove si cercava di riaffermare la grandezza degli Stati Uniti. Divenuto così storicamente significativo, questo fa ormai parte dell’immaginario comune, tanto per i suoi memorabili personaggi quanto per la bellezza di certe scene e sequenze. 36 anni dopo, è infine stato realizzato il seche da tempo si prometteva e attendeva: Top Gun:(qui la recensione).I primi tentativi di realizzarlo risalgono al 2010, quando la Paramount contattò Tony Scott e il produttore Jerry Bruckheimer per proporre loro il progetto, oltre ovviamente a Tom, che proprio grazie a Top Gun si era consacrato.