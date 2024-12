Lanazione.it - Marina di Pisa avrà il suo albero di Natale, domenica l'accensione

di, 10 dicembre 2024 – Un gesto di amore che illuminerà il Lungomare didi15 dicembre alle 17, verrà acceso un maestosodi, donato dalla Tabaccheria Di Trizio Maria Luisa in memoria della mamma scomparsa lo scorso febbraio. L’iniziativa è realizzata grazie alla donazione della Tabaccheria Di Trizio in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale didi, Confcommercio Provincia di, Croce Azzurra Litoraleno, Circolo Il Fortino, Teatrino del Sole e Associazione Habanera, che hanno contribuito all’allestimento e alla realizzazione dell’e delle decorazioni. Un omaggio speciale, voluto dalla madre stessa, che ogni anno, durante le sue vacanze adi, esprimeva il desiderio di vedere il paese sempre più accogliente ed illuminato: "Questoè il regalo di mia mamma perdi, un piccolo gesto che speriamo possa portare gioia a tutti e far sentire la sua presenza in ogni angolo del paese” dichiara la proprietaria della tabaccheria Maria Luisa Trizio.