Giornata internazionale diritti degli animali Lav apre ambulatorio di veterinaria sociale

Per molte persone, un animale domestico è molto più di una semplice compagnia: è a tutti gli effetti parte integrante della famiglia. Durante la pandemia, circa un italiano su quattro ha scelto di adottare un amico a quattro zampe e quindi si è assistito ad un notevole incremento delle adozioni. Tuttavia, parallelamente, sono aumentati anche i costi legati alla loro cura. Secondo un’indagine condotta da Altroconsumo, la spesa media annua per un cane si aggira attorno ai 1562€, di cui 341€ per spese mediche. Ormai, anche un semplice prelievo di sangue può risultare costoso e spesso i proprietari sono costretti a rinunciare alle cure per il proprio animale domestico o a rinunciare ad altre spese personali per garantire loro il sostegno necessario. Questo scenario ha avuto inevitabilmente effetto anche sulle adozioni (sempre meno) e sugli abbandoni (sempre di più), rendendo evidente come prendersi cura di un animale sia diventato un lusso accessibile a pochi.