Tpi.it - Ballando con le Stelle, Milly Carlucci durissima su Mariotto: “Gravissimo che se ne sia andato, decideremo se farlo restare”

Leggi su Tpi.it

con lesu Guillermoassolve Guillermoper le presunte molestie su un ballerino, ma giudica “grave” il comportamento del giudice nel corso dell’ultima puntata dicon le.Intervistata dal Corriere della Sera, la conduttrice spiega come ha vissuto la “fuga” didallo studio: “All’inizio non ho capito bene. Quando chiedevo dove fosse, tutti rispondevano: boh, se ne è. Sono rimasta abbastanza basita e ho iniziato a pensarle tutte: che si fosse sentito male, che gli fosse successo un problemain famiglia. Poi ho letto la sua dichiarazione, il suo problema di lavoro”.“, pieno di colpi di scena. Se penso a lui penso a Willy Wonka, ha un mondo speciale. Però quello che è successo è molto grave: ha abbandonato lo studio di un programma importante di Rai1, non la mia festa di compleanno.