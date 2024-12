Lanazione.it - Uscito il nuovo volume della collana di studi “Genere, soggettività e diritti” del Cug

Pisa, 9 dicembre 2024 - Uno strumento a disposizionecomunità universitaria e non solo, è il “Glossario. Parole e praticheparità di”, un libro pubblicato in open access dalla Pisa University Press per ladi di” del Comitato Unico di Garanzia (CUG) e scaricabile gratuitamente anche dal sito CUG. La curatela delè di Ilario Belloni, professore associato di Filosofia del diritto al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, e di Francesca Pecori esperta di piani strategici per la promozione delle pari opportunità e l’inclusione, attualmente in forze presso l’Ufficio per l’Eguaglianza dello stesso Ateneo dove è anche Delegata per la Direzione Generale per le questioni die le pari opportunità. Le quasi 200 pagine del libro si aprono con due introduzioni: la prima di Rosario Di Bartolo, direttore generale dell’Università di Pisa; la seconda Elena Dundovich, presidente del Comitato Unico di Garanzia, cui pubblichiamo il testo.