Anteprima24.it - Nel ricordo di Mary Cutillo magliette per i bimbi speciali

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“lndi Mariantoniettache nonostante la sua tenera età si è sempre mostrata sensibile al tema della disabilità, nasce la maglietta per la sua memoria e dedicata ai bambini autistici dell’associazione “Il Fiorellino e la Tartaruga“ con la partecipazione di A.S.D. UNITED SOCCER A.V.”.La storia di Mariantonietta ormai la conosciamo tutti e passo dopo passo, iniziativa dopo iniziativa, giorno dopo giorno, la sensazione è che davvero la 15enne sia ancora tra noi, ma soprattutto sia al fianco di papà Giuseppe e mamma Rosa che, in occasione dell’ultimo compleanno della loro piccola, hanno anche ricevuto in dono una Stella che brilla più di tutte in cielo.La nuova iniziativa verrà presentata ufficialmente nella giornata di domenica 15 Dicembre presso il laboratorio culturale “Giuseppe Walter Manfra” nel Comune di Candida e tutto il ricavato delle vendite della maglietta con incisa la inconfondibile M, verrà interamente devoluto all’Associazione “Il Fiorellino e la Tartaruga”.