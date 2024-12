Lanazione.it - Fiorentina, Bove si opera: martedì 10 dicembre gli verrà impiantato un defibrillatore sottocutaneo

Firenze, 92024 –10a Edoardounper il malore accusato il 1°nel corso di-Inter: l'interventoeffettuato presso l'Utic, l'Unità di terapia intensiva cardiologica dell'ospedale Careggi di Firenze dove il 22enne centrocampista viola è ricoverato da mercoledì scorso. Come appreso da fonti vicine alla, ilè removibile. Il giocatore, quindi, una volta raccolti tutti i risultati degli accertamenti effettuati in questi giorni, potrà decidere anche di toglierlo in totale autonomia.dovrebbe lasciare l'ospedale fra giovedì e sabato prossimi. Secondo il protocollo sanitario dell'ospedale, per poter essere dimesso è necessario l'inserimento delin quantoè arrivato nella struttura sanitaria con un problema che si è rivelato di natura cardiaca.