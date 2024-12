Ilfoglio.it - Bere l’amaro calice della patta fino alla 138esima mossa

Francesco Sonis, da Oristano, è il nuovo campione italiano di scacchi. Nel Femminile, la vittoria è andata a Marina Brunello, nell’under 20 assoluto al siciliano Francesco Cinà e, tra le ragazze,veneta Silvia Bordin. Già campione europeo under 16, Sonis ha, per l’ancor giovane età, ampi margini di crescita. L’ultimo turno è stato decisivo: dei quattro giocatori che si presentavano a pari punti primapartita finale, due, Brunello e Lumachi,vano velocemente, mentre Sonis vinceva secondo pronostico contro Claudio Paduano. Toccava a Moroni, campione uscente, fare lo stesso contro Simone Pozzari, per portare Sonis agli spareggi. Ma non c’è stato modo: dopo quaranta mosse, il finale era pari, e però, prima di rassegnarsi, Moroni ha tenuto Pozzariscacchieracentotrentottesima mossa, per oltre cinque ore di gioco.