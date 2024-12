Thesocialpost.it - Andrea Purgatori, “morto per la negligenza dei medici”. In quattro rischiano il processo

La scomparsa del giornalista, avvenuta il 19 luglio 2023, sarebbe il risultato delladiprofessionisti del settore medico. Questo è quanto riportato nell’avviso di conclusione delle indagini: i radiologi Gianfranco Gualdi, Claudio Di Biasi, Maria Chiara Colaiacomo e il cardiologo Guido Laudani avrebbero «provocato con comportamenti colposi il decesso di». La decisione del procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, e del sostituto Giorgio Orano si basa sui risultati di una perizia presentata nei mesi scorsi da esperti designati dal tribunale. Nonostante fosse affetto da un tumore ai polmoni,avrebbe potuto avere una maggiore aspettativa di vita, interrotta da «errori diagnostici» e da una mancanza di attenzione inaspettata.leggi anche: Londra, uccide una 15enne con un coltello da cucina dopo una lite per un orsacchiottoEntrando nei dettagli, i radiologi in questione «con grave» ritennero di aver individuato nella risonanza magnetica dell’8 maggio 2023 delle metastasi inesistenti, che avrebbero dovuto essere trattate con una radioterapia non necessaria.