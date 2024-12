Iltempo.it - Ad Agnani arriva il forum di geopolitica. Modera Igor Righetti

Leggi su Iltempo.it

Un'occasione di rilievo internazionale per dibattiti economici e strategici, ospitata nella storica Sala della Ragione presso il palazzo comunale di Anagni, è organizzata dalla Presidenza del Consiglio comunale di Anagni in collaborazione con la testata anagnia.com. Anagni si conferma uno snodo centrale per la politica internazionale, accogliendo non solo eventi di alta portata, come la riunione dei Ministri degli Esteri del G7 prevista per il 25 e 26 novembre, ma promuovendo anche approfondimenti sulle questioni globali. Ideato dal giornale anagnia.com e dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Anagni, il 9 dicembre alle ore 17:00 nella Sala della Ragione, prenderà vita la prima edizione di Rimland,die geoeconomia, incentrato sul tema "Anagni cuore del Mediterraneo".