Ilfattoquotidiano.it - “A Gaza in atto un genocidio. Se non lo riconoscete, chiamatelo sterminio di massa”: lettera aperta a Liliana Segre e Edith Bruck

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unaindirizzata alla senatricee a, per chiedere di riconoscere che quanto sta succedendo nella Striscia è ildel popolo palestinese. Laè firmata dal professor Angelo d’Orsi, già Ordinario di Storia del pensiero politico dell’Università degli Studi di Torino, che si rivolge alla senatrice e alla scrittrice. D’Orsi ricorda la dichiarazione di, secondo cui, essendo Israele in guerra non si possa parlare di “”, e le parole della scrittrice sopravvissuta ai campi di concentramento, che aveva attaccato Papa Francesco per avere sottolineato “la necessità o opportunità di accertare se afosse in corso un“. Ma quello che l’esercito israeliano sta compiendo sulla popolazione di, sottolinea il professore, non è una reazione ai fatti del 7 ottobre, ma “una ritorsione condotta su scala 5000 a 1” perché “la distruzione di scuole, ospedali, campi profughi, l’assassinio didi uomini donne anziani e bambini” non è un’azione di guerra.