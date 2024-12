Sport.quotidiano.net - Ritorno da protagonista. Inzaghi si tiene stretto Mkhitaryan. Eccezione Oaktree alla linea verde

Leggi su Sport.quotidiano.net

Diamo per scontato che non esista l’elisir di giovinezza. Può sorgere qualche dubbio, quando si assiste al percorso di atleti dlongevità disarmante, che corrono per il campo di gioco come avessero alle spalle i vent’anni del furore, non i 35 dell’età esperta. Henrikhè anche un nativo di gennaio, significa che i 36 sono dietro l’angolo, ma chi in cuor suo nota il chilometraggio avanzato quando l’armeno si districa in nerazzurro? D’accordo: col calendario intasato come un’autostrada a Ferragosto è d’aiuto aver salutato la nazionale, dedicandosi solo all’Inter. Non era però peregrina l’ipotesi che la stagione successiva a quella della seconda stella, vissuta su standard qualitativi d’eccellenza, potesse registrare un calo. Così è stato per qualche settimana, persino il diretto interessato se ne doleva in una recente intervista.