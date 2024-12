Spazionapoli.it - Mercato Napoli, non solo Raspadori: la Roma tenta un altro azzurro

Arrivano novità in merito alin uscita della SSC: lastarebbe monitorando sia Giacomoche un. La rivelazione sorprende tutti.Ildi gennaio rischia di essere molto movimentato in casa: a tenere banco sono i possibili colpi che gli azzurri potrebbero decidere di mettere a segno per rinforzare ulteriormente le risorse a disposizione di Antonio Conte. Il tecnico ha fatto capire più volte che l’organico attuale, soprattutto nell’ottica di un ritorno in Europa, va rinforzato e già a gennaio potrebbe esserci qualche movimento, con il reparto difensivo che è fortemente messo sotto la lente d’ingrandimento a tal riguardo.Di pari passo, vanno seguiti gli aggiornamenti anche per quanto concerne ilin uscita. Tanti i nomi nella lista dei possibili partenti, ma in queste settimane si è parlato molto di Giacomo