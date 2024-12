Ilrestodelcarlino.it - I costi della Street Parade: "Chi paga lo spiegamento di agenti e addetti Hera?"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Chilodei mezzi e del personalea seguito del corteo sedicente anarchico dello? Quali sono i presupposti e le spese legate alla messa a disposizione di un furgoncino del Comune e unoRegione nel corteo? Quale il costo generale a carico del Comune derivante dall’impatto dello? Quanto è costata ai modenesi la scelta di quel percorso a ridosso del centro che ha comportato la rimozione e l’opera di chiusura dei cassonetti lungo i viali, il cambioviabilità, la messa in campo di decine dipolizia locale per una intera giornata?". Raffica di domande velenose del capogruppoLega Giovanni Bertoldi alla giunta a proposito del corteo di sabato 30 per le viecittà. "Se l’evento non si poteva vietare – attacca Bertoldi – era però possibile, come era stato chiesto, spostarlo in altra zonacittà, evitando il centro e i viali, anche solo in funzione dei grandi disagi che avrebbe provocato nella giornata di sabato.